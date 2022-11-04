「T」字太空站組裝完成 神舟十四太空人進夢天艙

夢天艙10月31日升空，11月1日與太空站天和核心艙前向端口對接。新華社引述專家解釋，夢天艙不「一次到位」與天和艙側向對接，是因為有可能對太空站姿態造成較大影響，甚至有滾轉失控的風險。昨日在測控與通訊分系統、機械臂分系統等配合下，僅用約1小時就完成轉位。

夢天艙由工作艙、貨物氣閘艙、載荷艙、資源艙4個艙段組成，支持在太空站開展科學實驗的能力更強。 中國第三批太空人（7名駕駛員、7名工程師、4名載荷專家）計劃2023年開始執行太空站任務。第四批預備太空人（12至14人）選拔已啟動，並首次面向港澳選拔載荷專家，香港科學家或工程師倘入選，也將在夢天、問天兩個實驗艙展開太空科學研究。

港人載荷專家倘獲選

將入夢天問天實驗

按規劃，天舟五號將於12日上午10時許在文昌發射，為神舟十五號（預定27日凌晨升空）3位太空人提前送物資到太空站。屆時神舟十四號、十五號兩個乘組將完成中國航天史上首次太空人乘組在軌輪換。