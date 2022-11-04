台下周一放寬入境 港澳旅行團可遊15日

台灣疫情指揮中心此前公布7日起放寬本地社區防疫管制措施，包括容許恢復團隊旅遊。台灣陸委會昨（3日）也發新聞稿，宣布將同於7日起，調整陸港澳籍人士來台管制。

觀光團規模限5至40人

陸委會表示，是次調整入境方法，是經觀察台灣內外疫情未明顯上升，且目前每周入境人數限額（15萬人次）尚有餘裕。針對港澳方面，此次開放可依規定申請入境的港澳居民，包含港澳籍人士來台就業（以白領應聘為限）、宗教活動（含傳教弘法及研修教義）。陸委會也宣布，港澳人士可以團體方式到台觀光，由台觀光局核准之旅遊業代為申請，每團人數為5人以上40人以下，在台可停留15天。

至於陸籍人士，此次僅開放陸籍研修生申請入境，並未多做開放。台灣所述研修生，並非指在台就讀四年制本科或碩士，而是大陸高校學生利用一個學期或一個學年到境外高校短期進修，研修完畢後繼續回到原來就讀的學校完成學業。

同步向大陸研修生開放

陸委會亦指出，在台就讀學位陸生之入境申請程序，主管機關已於10月13日解除邊境管制恢復常態。陸委會強調，未來仍將在確保「國家安全」及民眾權益、兼顧經濟發展與防疫考量下，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施。

在此之前，台灣9月22日宣布開放陸籍人士來台探親及奔喪。大陸籍航空、航運公司駐點人員、大陸籍航空器、船舶之機組員、船員、技術人員等相關人員可申請赴台。並允許業經許可來台投資之陸資事業人員可向各目的事業主管機關申請專案入境。當時對港澳籍人士，則是開放到台探親、奔喪及從事商務活動。

11．14起確診隔離縮至5天

台灣昨增29,922宗本土新冠病例，增81人病亡，另有境外輸入病例55宗。目前，獲准入境台灣人員，已免除強制或居家隔離，只須「7天自主防疫」。自11月14日起，台灣對確診者的強制隔離天數將縮短至5天。