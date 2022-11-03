「第一財經」報道，前天（1日）起，貴州貴陽常態化核酸檢測轉為收費，除部分風險人員可免費核酸檢測，其餘均須自費檢測。除貴陽外，貴州畢節織金縣、湖南岳陽部分區域、四川宜賓多縣區、甘肅隴南及酒泉部分縣區、廣東惠州部分區鎮等，也都宣布常態化核酸檢測需收費，只有特定人群和情况可豁免。至於價格，多數在國家醫保局規定最高收費之下，即單人單檢最高限價每人份16元（人民幣，下同）、多人混檢不高於每人份5元。譬如宜賓混檢每人次3.5元，單檢每人次16元。

部分機場高鐵不查核酸證明

另據《每日經濟新聞》報道，早前廣西南寧取消出入公共場所查驗48小時核酸檢測陰性證明後，桂東鐵路前天亦宣布，當日起乘坐火車不需要查驗核酸陰性證明，惟不包括進京旅客。但發布該消息的微信公眾號「桂東鐵路」隨後又刪除有關內容。公開信息顯示，桂東鐵路管轄範圍包括貴廣高鐵（貴州貴陽—廣東廣州）、南廣鐵路（廣西南寧—廣東廣州）、益湛鐵路（湖南益陽—廣東湛江）3條鐵路和41個車站。

不僅高鐵，安徽合肥新橋機場也通知，到該機場搭飛機不再查驗核酸證明。

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