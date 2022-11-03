鄭州富士康航空港區「靜默」7天 突然被封 母企鴻海：生產不受影響

微信公眾號「鄭州航空港區發佈」消息，鄭州航空港經濟綜合實驗區疫情指揮部發通知，指鑑於疫情形勢，昨午12時起實行7天全域靜態管理。靜態管理期間，全區暫停各類聚集活動。全區實行交通管制，除用於保障類和疫情防控的車輛外，巴士、的士、網約車等一律停運，其他車輛禁止上路行駛。除區內確定重點企業、保障民生公共服務企業外，所有場所暫停營業。除超市、藥店等，其他商戶一律暫停營業。區內人員除核酸檢測和緊急就醫外，一律足不出戶。全區行政事業單位人員居家辦公，或轉為志願者參與核酸檢測等工作。靜態管理期間，每天一次全員核酸檢測。

此舉引發外界關注會否影響iPhone供應。中央社報道，近日有業界人士指出，富士康鄭州的兩間廠區主要製造蘋果iPhone等手機產品和零件，新一代旗艦機iPhone 14 Pro系列也在此生產，當地實施7天靜態管理，對iPhone出貨與物流影響有待觀察。鴻海方面則回應稱，集團屬於區域裏確定的重點企業、生產不受影響。台《工商時報》稱，為穩定軍心與確保用工數量，鄭州廠最新宣布，將11月員工出勤補貼由每日人民幣（下同）100元大幅增至400元，同時給予隔離員工高額補貼。

兩廠區生產iPhone 14 Pro

鄭州航空港區實施靜態管理後，當局已與相關企業對接，對富士康科技園區目前歇班、暫時不上班、離職居住在公寓的員工，制定多項措施幫扶。《河南日報》的「頂端新聞」報道，為認真落實把員工健康安全放在第一位，鄭州航空港區管委會制定「富士康科技園員工關愛15條措施」，包括確保員工三餐熱飯、熱水，另加牛奶和水果；為員工配備N95防護口罩、酒精消毒劑等用品；在各居住社區設置醫務室；開通心理輔導熱線；建立員工微信交流群；尊重員工去留意願等具體內容。

製「關愛15條措施」 尊重員工去留

河南衛健委昨通報，鄭州新增64宗本土確診及295宗本土無症狀感染。

綜合報道

（新冠疫情）