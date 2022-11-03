大學協會模擬聯國改模擬政協 增強制度自信 認同全過程人民民主

據鳳凰網昨日（2日）報道，為響應共青團號召，天津大學模擬聯合國協會轉型重組，更名為天津大學學生模擬政協協會。報道指，協會的主要活動分為模擬政協提案、學術沙龍、沙盤推演3個部分，讓學生體驗人民政協的組織形式、議事規則、協商方式，引導學生深刻感悟中國特色社會主義制度優勢，深化對全過程人民民主的理解和認同。

學政協委員舉手通過

據雲南共青團披露，雲南民族大學10月28日也成立模擬政協協會，通過模擬政協提案活動，引導學生在實踐中感悟中國特色社會主義制度優勢，增強「四個自信」。山東聊城職業技術學院模擬政協協會10月31日也舉行成立大會，現場學生「委員」還模擬政協委員舉手通過。河南工業職業技術學院城市建設學院也舉行模擬政協徵集提案。

共青團中央維護青少年權益部、基層建設部5月曾發布《模擬政協學生社團工作指引》，指出到2025年底，全國建立模擬政協學生社團的學校比例不少於50%；並明確目的是引導學生深刻感悟中國特色社會主義制度優勢，深化對全過程人民民主的理解和認同，提升政治素養，增強制度自信。

公開資料顯示，青少年模擬政協提案徵集活動自2019年開始，是共青團展開青少年思想政治引領、深化青少年制度自信教育、引導青少年有序政治參與的重點工作項目。中共二十大報告提出，新時代新征程要大力發展社會主義先進文化，加強理想信念教育；堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。