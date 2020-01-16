荷促華關在荷「警站」 京：僑胞助換駕照 NGO指全球設54處 打壓海外中國異見者

荷蘭外相胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）昨日在Twitter發文稱，由於設立這些警察機構沒有徵得荷蘭方面許可，外交部「已告知（中國）大使，這些機構必須立即關閉」。他還說，荷蘭外交部已要求中國大使對這些「警察機構」作出說明，並且正在調查其活動。

人權團體：

施壓公民回國面對刑事指控

據法新社報道，總部位於西班牙、關注亞洲人權的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）9月的一項調查指出，中國在全球已設立54個海外警察服務中心，其中2個位於荷蘭，英國和加拿大各有3個。英國及加拿大已表示會對有關報道展開調查。

報道指，中國浙江省麗水市公安局於2018年6月在荷蘭首都阿姆斯特丹( Amsterdam）設立第一個「警察站」，由兩名中國男子負責運作，兩人在移居荷蘭前展開中國公安職涯；中國福州市公安局今年稍早在荷蘭第二大城市鹿特丹（Rotterdam）開設第二個「警察局」，由一名曾任軍人的男子負責。

荷蘭電視台RTL和偵察報道平台Follow the Money上月曾報道，這些「警察站」表面上是打擊跨國犯罪和執行行政工作，如更新中國駕駛執照，但有旅居荷蘭的中國異見人士稱，中國當局設立「警察站」目的是為了讓中國政治異見人士噤聲。

此外，「保護衛士」的調查指出，中國公安部門利用這些「警察站」在海外執行警務行動，並施壓中國公民回國面對刑事指控。據稱，在2021年4月至2022年7月期間，他們「說服」了超過23萬名中國公民回國接受刑事指控。其中的許多人被指控通過在線和電話進行電子欺詐活動。

浙江省公安廳公開統計數字顯示，該省去年「獵狐2021」專項行動中，先後從10多個國家和地區勸返、引渡境外在逃人員156名，追贓挽損3.27億元人民幣，成績連續7年居全國第一。公安部今年啓動「獵狐2022」專項行動時强調，始終保持追逃追贓高壓態勢。

趙立堅：非警察站非警員

在北京，外交部發言人趙立堅昨日回應稱，這些機構不是「警察站」或「警察服務中心」，他們從事的活動是協助當地有需要的中國公民在線辦理中國駕駛證期滿換證體檢服務。他指出，有關活動由熱心僑團提供場所，志願服務人員均是當地熱心僑胞，不是中國警務人員，並希望有關方面不要無端渲染。

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