深圳工廈改建隔離驛站 港人體驗稱價平

港人張先生向本報表示，日前在深圳灣口岸入境深圳，被隨機分配到一工業園區隔離驛站，周邊都是工廠，住房陽台裝防盜網，室內佈置簡潔，顯然是新裝修。他說隔離點由工廈改造，有先進的數碼管理系統，所有服務均可通過掃碼進行，包括點餐、體溫上報、流行病學調查，甚至還有醫生等。

驛站貼有「集中醫學觀察場所」的溫馨提示，要求入住後立即關閉房門，除在規定時間取餐、檢測體溫、採集核酸、投放垃圾之外，不得打開房門。

「每日只需168元，比其他隔離酒店平好多。」張先生表示，他此行是疫情後第一次北上，之前聽說深圳的隔離酒店近500元一晚，而且難抽到，令他一直猶豫，這次好彩僅搖一次就抽中，而且價錢便宜，令他十分高興。

深圳灣單日過關人數 不及限額

不過內地在中共二十大後出現新一波疫情，在動輒封城的措施下，港人北上卻步。張先生說，「我在深圳灣過關，現場等核酸一個多小時，只有100人左右，每日1500個（北上入境）名額還有餘」。

明報記者

（新冠疫情）