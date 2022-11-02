嚴厲防疫迎進博會 十日內逗留靜態管理區者 禁入場

明報記者 上海報道

今屆進博會於本月5日至10日舉行，目前各項籌備工作已基本就緒。據大會要求，在參展參會期間，進入展區要持有24小時內核酸陰性證明，且必須全程佩戴N95/KN95口罩。進入展區前10天內，如有國內本土疫情風險區所在地級市旅居史的，非必要不參展參會。有國內疫情高、中、低風險區所在地旅居史，或去過採取區域靜態管理措施地方，都將被禁止進入會場。

針對新冠病毒疫苗接種方面，大會要求所有人員須完成全程接種；符合條件的人員須按要求完成加強免疫接種。防疫要求方面，特邀嘉賓另行規定，預料將有中外領導人出席開幕式。

申報5健康資訊方能參會 缺一不可

現時，參會人員要在進博會App或小程式上，申報5項健康資訊，包括核酸檢測、健康碼、疫苗、行程申報等，方能激活通行權限。只要有一項不過關，便會顯示「你還不能進入場館」的信息。

陳吉寧:以良好防控保進博順利

在昨日舉行的進博會新聞發布會上，上海市政府副秘書長顧洪輝表示，本屆進博會是中共二十大閉幕後，中國舉辦的首場重大國際展會，是學習宣傳二十大精神、貫徹落實中國式現代化、推進高水平對外開放的重要平台。新任上海市委書記陳吉寧在上任翌日（10月29日）亦於疫情防控工作專題會議上，提到「以良好的防控成效，確保進博會等重大活動順利舉辦」。

上海自解封後實施嚴格的防疫措施，進入公共場所要求持72小時核酸陰性證明，並要掃「場所碼」留痕，商場、商廈、公廁入口處皆有人檢查。

近日上海疫情反覆，前日新增4宗感染個案，其中一名陽性感染者被發現到訪過迪士尼樂園，園區緊急封閉，遊客就地滯留取樣核酸，當局排查管控逾5800人。上周四去過迪士尼者所居住的樓棟亦被封控，住戶皆不得外出，不少學校改上網課。10月27日起入園的遊客都需三天三檢。

（新冠疫情）