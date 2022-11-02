美及兩岸學者對話 談台海「新常態」 倘京認為華府「掏空一中」 或不再受和平統一限制

報告：分歧縮溝通空間 使台海更難控

美國之音昨報道，報告記錄三方學者9月底舉行的一場「二軌」對話內容。「二軌」（Track II）指的是在政府官方對話之外的前官員與學者之間的交流。所有與會學者都認為，當前台海情勢已經愈來愈危險，大家都對目前情形感到擔憂。

陸學者：京被動全面競爭 加劇中美互不信任

報告提到，中國大陸學者表示，北京認為被拉進與華盛頓的全面競爭，進一步加劇兩國互不信任；學者警告，如果北京認為美國正在「掏空其一中承諾」，可能考慮降級與華盛頓的外交關係；因為華盛頓與台北的行動，最終將使北京感到已不需要受其和平統一政策的限制，因此可做出相應的反應，包括通過軍事行動來阻遏台灣尋求獨立。

普萊斯：相信若一方需要就會再通話

外界相信中美目前正醞釀月中的印尼G20峰會場邊元首會晤。中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅前天應約同美國國務卿布林肯通電話後，美國國務院發言人普萊斯表示，兩人通話時間約70分鐘，對話富有成效、有用且專業，雙方談論一系列議題；此次對話讓兩人有機會展現，美中致力維繫溝通渠道暢通。

至於兩人會否在印尼峰會前再次通話，普萊斯說，若其中一方有需要，「我相信就會發生」。