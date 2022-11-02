供銷社食堂 計劃經濟標誌

「大躍進」湧現逾三百萬公共食堂

而伴隨「大躍進」和人民公社化運動而生的公共食堂，「大鍋飯」被賦予平均主義意義，承載了人們對共產主義的想像。無論是農村生產隊，還是城鎮國企、事業單位，學校、醫院、幼兒園等，食堂是不可或缺一部分。

1958年全國湧現了345萬個公共食堂，3年後就無以為繼，宣布解散。後來一些單位出現食堂，也屬於自願性質。供銷社則要到改革開放後，個體經濟、民營經濟日益發達，加上外資進入，才被終結壟斷地位。

改開終結供銷社壟斷 近5年重建過萬

淡出民眾視線的供銷社並沒有消失，中共中央、國務院先後在1995年至2018年間發布深化加快供銷社改革文件。數據顯示，近5年全國恢復1萬多家基層供銷社，目前3萬多家供銷社覆蓋全國95%以上鄉鎮。以湖北為例，截至今年10月基層供銷社已重建1373個，社員達45.2萬人。

有自媒體評論稱，供銷社將以「鄉村振興」為跳板重出江湖。據財聯社報道，昨日A股供銷社概念繼續走強，部分漲停。