試點公眾食堂包辦民生 2年後全國推廣 民眾憂開倒車 重回計劃經濟

住建部網站周一（10月31日）發布《關於開展完整社區建設試點工作的通知》，稱要試點完善社區服務設施，規劃建設社區綜合服務設施、幼兒園、託兒所、老年服務站、醫療服務站，每百戶居民擁有綜合服務設施面積不低於30平方米；並配建便利店、菜店、食堂、郵件和快件寄遞服務設施、理髮店、洗衣店、藥店、維修點、家政服務網點等便民商業服務設施，為居民提供「一站式」服務。

通知要求，各市（區）應選取3至5個社區開展完整社區建設試點，自10月起開始，為期2年。住建部和民政部將會同有關部門調研指導，遴選一批完整社區樣板，在全國範圍內宣傳推廣。

「完整社區」是指為民眾日常生活提供基本服務和設施的生活單元，每個社區人口5千至1.2萬，提供完善的公共服務和管理，根據初步要求，具體有20大項建設指標。

內媒：社區設食堂

為長者家門口吃上「熱乎飯」

多項指標中，社區食堂引起最多討論。《無錫日報》昨日發表評論表示，當地近年不少街道、社區紛紛辦起社區食堂，目的就是為了讓獨居、高齡、失能長者「在家門口就能吃上『熱乎飯』」。

在剛剛結束的中共二十大上，中華全國供銷合作總社理事會主任梁惠玲晉升中央委員，外界關注供銷社政治地位提升。

供銷總社是國務院下轄的正部級單位，前任負責人並無中委身分。60歲的梁惠玲曾長期在湖北任職，湖北近年積極重啟供銷社，官方稱，其農村供銷體系從業人員5年間已擴大了5倍。

中華全國供銷合作總社上周三（10月26日）亦發布招聘通告，有關招聘隸屬中央機關及其直屬機構2023年度公務員招考。

二十大供銷社政治地位提升引關注

河北某市前供銷社工作人員對本報表示，當地供銷社很早以前全都因為破產賣出，職工也都跟着下崗，目前暫未接到要新建供銷社的文件。該前工作人員表示，當地現在還存留的供銷社，很多是農民們買農藥還有生產工具用的，並認為「很難再把供銷社做起來」。

劉銳紹：地方民生供應恐不足

社區管理試點以維穩

時事評論員劉銳紹認為，試點是經濟收縮下物資調配、社區管理的應變方式，「現在物資、民生供應鏈很可能出現地方性的供應不足，官方必須防止因此出現危機，影響社會穩定」。

劉銳紹還指出，中國現在的GDP結構中，民營和外資佔可觀比例，不可能全面恢復計劃經濟，如此會打破改革成就、社會亦不會接受。不過他亦提醒，地方在執行過程中常常出現政策「變形」，要觀察未來試點落實是否出現不公及政治化氾濫。

明報記者

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