夢天艙升空 將嵌太空站 在軌建站「收官之戰」 轉入10年應用發展階段

太空站成三艙「T」字構型

據中國載人航天工程辦公室消息，夢天實驗艙在昨日點火發射約8分鐘後，與搭載的長征五號B遙四運載火箭成功分離，並進入預定軌道。夢天實驗艙後續將按照預定程序，與太空站組合體交會對接，神舟十四號太空人乘組已做好迎接準備。完成有關功能測試後，夢天實驗艙將按計劃實施轉位，中國太空站將形成三艙「T」字基本構型。

中國載人航天工程辦公室主任郝淳介紹，今年完成太空站在軌建造以後，工程將轉入為期10年以上的應用與發展階段。初步計劃是每年發射兩艘載人飛船和兩艘貨運飛船。

去年4月29日，長征五號B遙二運載火箭成功將太空站首個艙段「天和」核心艙送入太空。今年7月24日，「問天」實驗艙成功發射。「問天」實驗艙在9月底歷時約1小時進行了轉位。太空站組合體由兩艙「一」字構型轉變為兩艙「L」構型。轉位完成後，太空站準備迎接「夢天」實驗艙的到來。在功能方面，「問天」與「天和」互為備份，在「天和」核心艙「想休息」的時候，「問天」實驗艙可以接替工作。

夢天主攻微重力科研

「夢天」的側重點是實驗。中國載人航天工程辦公室副主任林西強此前介紹說，「夢天」配置了一個貨物氣閘艙和一個艙外展開試驗平台。未來可藉助這兩個配置，實現艙外試驗項目不斷更新。主要面向微重力科學研究的「夢天」，配置了流體物理、材料科學、燃燒科學、基礎物理，以及航天技術試驗等多學科方向的實驗櫃，支持開展重力掩蓋下的多相流與相變傳熱、基礎燃燒過程、材料凝固機理等物質本質規律研究，以及超冷原子物理等前沿實驗研究。

天舟五號神舟十五號年底發射

目前在軌運行的中國太空站組合體包括「天和」核心艙、「問天」實驗艙、神舟十四號載人飛船、天舟四號貨運飛船；23噸級的「夢天」就位後，組合體的重量將達到約91噸。年底天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船發射後，將實現6名太空人同時在太空站工作，太空站的重量料達到100噸級。