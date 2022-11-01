中美通話 布林肯：溝通渠道需保持暢通 王毅：想了解中國就讀二十大報告

據外交部官網消息，王毅表示，中國的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，要求美方不要再戴着有色眼鏡主觀臆測。他稱，美方如果真是想了解中國，就請認真研讀二十大報告。

王毅又稱，推動中美關係重回穩定發展軌道不僅符合中美共同利益，亦是國際社會的普遍期待，美方應停止對華遏制打壓，不要為兩國關係製造新障礙。他提到美方推出對華出口管制新規，限制對華投資，嚴重違反自由貿易規則，嚴重損害中方正當權益，必須糾正。

「兩人討論要負責任地處理兩國競爭」

另據美國外交部官網的新聞稿，布林肯在通話中提到兩國需要保持溝通管道暢通，並就烏克蘭戰爭舉行會談。布林肯昨日另在Twitter發文表示，兩人討論「要負責任地處理兩國競爭」。

專家指習拜G20期間會晤機會大

此外，在即將於印尼登場的20國集團（G20）領導人第十七次峰會，美國總統拜登和國家主席習近平是否會晤成為焦點。「澎湃新聞」引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，基於中美高層之間的最新互動，中美領導人在G20期間會晤的可能性較大。他指出，如今「中美關係已經紅燈閃爍，危機不斷」，中美領導人的會晤對管理中美關係非常重要。