中越高層會談 習稱高度重視兩國兩黨關係

央視報道，習近平為到訪的阮富仲及越南高級代表團舉行最高禮遇的歡迎儀式。隨後，由習近平為首的中國高級代表團與由阮富仲為首的越南高級代表團舉行高層會談。習近平說：「總書記同志是我在中共二十大後會見的首位外國領導人，此行也是你在越共十三大後首次出國訪問，這充分體現了我們對發展中越兩國兩黨關係的高度重視。」

阮富仲此行盼推兩國關係新階段

越南政府新聞網稱，阮富仲此訪目的在於積極展開越共十三大對外路線，增進兩黨、兩國及兩國人民的相互了解和政治信任，鞏固兩國總書記和高層領導關係，力爭推動兩國關係發展步入新階段，利於維護和平、穩定、合作及發展環境。

內地官媒《環球時報》認為，阮富仲在中共二十大後訪問中國，體現出中越兩黨、兩國的特殊情誼和密切交往，吸引了世界關注的目光。

除了中越兩國的高層互動，本周內，中國還將迎來巴基斯坦總理夏巴茲、坦桑尼亞總統哈桑和德國總理朔爾茨的訪問。

《環球時報》引述外交學院國際關係研究所教授李海東稱，這次來訪的幾名領導人來自不同大洲、不同發展階段、不同文明的國家，非常具有代表性。他們的來訪，表明愈來愈多國家在對外政策中將發展與中國的關係當作外交優先方向。對於希望世界和區域穩定繁榮的大多數國家來說，與真正能夠帶來利益共融互惠前景的中國加強關係是其自然選擇。