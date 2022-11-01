路透：鄭州富士康今月iPhone減產三成 公司調配其他園區產能 盼返鄉員工疫緩返崗

《河南日報》報道，富士康科技集團iDPBG事業群負責人表示，本次疫情發生後，10月13日富士康實施閉環管理，動員在外居住員工集中入住宿舍、酒店、學校等場所。此外，富士康緊急採購一批防疫物資發放給員工。公司現已成立專職的感染員工轉運小組，確保感染員工可以及時轉至政府或公司設置的規定區域隔離和治療。

回應物資短缺 富士康：每日供三餐

富士康回應員工質疑物資短缺導致「大逃亡」的問題，稱公司從10月17日開始「錯峰」上下班，19日停止餐廳堂食，開始實行分餐配餐，免費為員工提供一日三餐。隨着疫情好轉，從10月29日至11月1日期間，將逐步恢復堂食。截至目前，鄭州園區未發生重症感染情况，在政府大力協助下，疫情總體可控。上述負責人並稱，對於已經返鄉的員工，盼望疫情穩定後仍能返崗相聚。

消息人士：員工避疫離廠減產

富士康鄭州廠是iPhone14手機主要生產基地，該負責人表示，園區正盡最大努力做到生產、防疫兩手抓，在確保員工健康安全的前提下，公司將全力組織好無疫情車間的生產。當前由於處於生產高峰期，產線對工人的需求較大，為降低疫情可能產生的風險，集團也會協調其他園區產能備援。

路透社引述知情者表示，隨着鄭州廠區內感染人數擴大，很多住附近城市的員工都先回鄉下。報道稱，受疫情期間閉環管理影響，該廠11月iPhone出貨量最多可能削減30%。鴻海目前正在努力提高深圳廠iPhone的產量。

分析：中國廠商須提升封閉生產效率

天風國際證券分析師郭明錤在個人Twitter貼文分析指出，鴻海原本預計在11月至12月開始逐漸減少iPhone產能，因應季節性影響，不過在鄭州廠進入閉環生產後，減產iPhone計劃將延後。不過隨着鴻海鄭州廠無預警突然進入閉環生產，目前全球10%以上iPhone產能受到影響。

整體而言，郭明錤認為，封控事件可能對今年第四季iPhone出貨影響有限。然而，為因應「動態清零」政策，在中國生產的供應商，必須學會提升封閉生產效率，目標是達到與平時生產同樣水準，這可能會提升製造成本。郭明錤稱，蘋果正與和碩、中國立訊精密討論將iPhone 14/14 Plus產線轉換成iPhone 14 Pro/Pro Max。

（綜合報道）

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