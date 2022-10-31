「九合一」國民黨內部民調 朱立倫：北北桃領先兩位數

選舉逾20天後登場，「北北基桃」被視為膠着戰區。據中央社報道，國民黨台北市長候選人蔣萬安昨日上午舉辦競選總部「市民基地」啟動造勢活動，首次與國民黨新北市長候選人侯友宜、桃園市長候選人張善政、基隆市長候選人謝國樑同台，國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌等人也到場支持。

朱立倫受訪時指出，據國民黨內部民調，「北北基桃」的選情穩定領先，其中台北市、新北市、桃園市的領先幅度都超過兩位數，而基隆市則領先約5%，未來還要再加油。

料民進黨出壞招 朱：定小心謹慎

朱立倫表示，國民黨絕對不敢掉以輕心，因為民進黨一定會出很多壞招，各種抹黑造謠、惡意攻擊，所以定會小心謹慎。此外，南部選情方面，朱立倫表示，國民黨在嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣最辛苦，但在國民黨高雄市長候選人柯志恩的帶領下，不但有戰力，也充分發揮團隊精神，國民黨絕對不鬆懈，絕對是會全力以赴、全力動員。

台副總統賴清德昨晚到新北市板橋區為民進黨新北市長候選人林佳龍助選，確診新冠的佳龍則以視像方式參加，向民眾陳述理念。賴清德表示已第8次到新北為林輔選，身為新北市子弟，看見林佳龍細心規劃新北發展感到感動。