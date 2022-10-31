掃性別歧視推女性自強 婦女權益法修訂通過

綜合新華社、中新社報道，《婦女權益保障法》修訂前共9章、61條，經過本次修訂，增至10章、共86條，將於2023年1月1日起施行。在完善總體性制度機制方面，新修訂版本規定國家採取必要措施，促進男女平等，消除對婦女一切形式的歧視，禁止排斥、限制婦女依法享有和行使各項權益。明確國家將男女平等基本國策納入國民教育體系。

全國人大常委會法工委社會法室主任郭林茂指出，本次修訂主要有四方面亮點：全面貫徹落實男女平等基本國策，不斷豐富婦女權益保障制度內容；根據新時代婦女工作特點和婦女事業發展要求強化特殊保護；完善政府相關保障措施，強化婦女聯合會等有關方面的保障職責；倡導全社會尊重和關愛婦女，鼓勵和支持婦女自強。

表決通過黃河保護法修訂版畜牧法

另外，人大常委會昨日還表決通過《黃河保護法》及新修訂的《畜牧法》。以後，黃河流域生態保護和高質量發展將有法可依。而《畜牧法》則從促進畜牧業高質量發展、做好畜禽糞污無害化處理、促進草畜平衡等方面，加強畜牧業綠色發展。