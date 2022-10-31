陳一新任國安部長 習之江新軍浙舊屬

據公開簡歷顯示， 陳一新1959年生，現年63歲，浙江泰順人，是中共20屆中央委員。他在浙江省工作近40年，是習近平在浙江任職時的下屬，被外界視為「習家軍」的「之江新軍」成員。其曾任麗水地委辦公室副主任，浙江省委辦公廳黨群政法處處長、綜合處處長，浙江省委副秘書長、省委政策研究室（省政府發展研究中心）主任，省委財經領導小組辦公室副主任，金華市委書記，浙江省委常委、溫州市委書記等職。

任職浙江近40年

2015年11月至2016年12月， 陳一新赴京出任中央全面深化改革領導小組辦公室專職副主任。此後，他調入湖北省工作，曾任湖北省委副書記，武漢市委書記、市人大常委會主任，武漢警備區黨委第一書記。2018年3月，他任中央政法委委員、秘書長。新冠疫情爆發後，2020年又出任中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指導組副組長，赴武漢指導抗疫工作。

曾代表中央 赴武漢指導抗疫工作

昨日被免去國家安全部部長職務的陳文清，日前已接替郭聲琨出任中央政法委書記，掌管公安、法院、檢察、國安、司法等「刀把子」系統。

陳文清現年62歲，是四川仁壽人，長期在政法部門工作，曾任四川省國安廳長、省檢察院檢察長。2006年，他調往福建任省紀委書記、省委副書記，2012年升任中紀委副書記。2015年，陳文清轉任國安部黨委書記，次年兼任部長、中央國家安全委員會辦公室常務副主任等。在中共二十大上，陳文清當選中央委員，並在隨後的一中全會當選中央政治局委員、中央書記處書記。

陳文清「意外」任政法委書記

掌「刀把子」系統

過往國安部長從未入政治局，陳文清是第一人。陳文清執掌中央政法委被外界視為「意外」，此前呼聲較高的是公安部長、中央政法委副書記王小洪。據中央政法委旗下的「中國長安網」公開資料顯示，目前委員包括最高法院長周強、最高檢院長張軍、兼任秘書長的陳一新、司法部長唐一軍、中央軍委政法委書記王仁華和武警司令王春寧。