增租樓價格透明度 深圳發布參考租金

據《中國證券報》報道，通知明確，租賃參考價格可通過查詢平台檢索，研究中心將根據租賃市場變化情况適時更新房屋租賃參考價格。發布租房價格參考的研究中心，是深圳住建局直屬機構。

本次發布的租賃參考價格覆蓋深圳全市各區。參考價格以深圳各類房屋屬性數據和近一年租賃市場交易數據為基礎，綜合運用地理信息技術、大數據分析等多種批量評估技術手段最終確定。

南山福田羅湖租金前三

從深圳市房屋租賃參考價格查詢平台界面，可分小區、城中村私宅、產業園區配套宿舍以及產業園區4種類型查詢租房價格，平均價格也會在地圖上分區顯示。從價格看，以小區為例，租賃參考價排名前三的區分別是南山、福田、羅湖，商品住房的參考價分別為每月109元（人民幣，下同）/平方米、98元/平方米及80元/平方米。

這並非深圳第一次發布房屋參考價。2016年6月，深圳市房屋租賃管理辦公室曾對外發布《深圳市2016年房屋租賃指導租金表》。去年，深圳也發布了二手房參考價並對應建立了參考價制度。