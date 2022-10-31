越共總書記抵京 阮富仲強調視華外交首位

據越通社報道，阮富仲此次訪華旨在強化對外路線，其中肯定越南重視對華關係的一貫主張，將其視為越南外交政策的第一優先，希望越中關係按照兩黨、兩國的高級領導所達成的共識精神長期穩定、日益有效和務實發展；同時，表明越南的關切、正確立場和正當利益。

十九大後習首訪越 今回訪支持習核心

此外，此訪也表達了支持中共20大有利於和平、合作、發展的思想和發展路線，以及習近平所確立的「領導核心」地位；同時，推動中國對越南友好、合作政策。

越通社周六引述中國社會科學院東南亞研究中心主任許利平分析稱，5年前，中共19大結束後，習近平選擇越南作為首次外訪地，此次阮富仲的訪問可以說是對習近平2017年訪問越南的「一次回訪」，體現了「中越兩黨關係的傳統友誼」。

另據「澎湃新聞」報道，復旦大學國際關係與公共事務青年副研究員賀嘉潔分析說，由於中越兩黨都面臨着現實的挑戰，特別是來自西方「和平演變」和政治滲透的壓力，因此兩黨均有探討如何在新形勢下更好地維護社會主義制度安全和黨的執政安全的需要。賀嘉潔指出，兩黨的領導人應該也會在如何進行反腐鬥爭以及鞏固黨的執政基礎和黨建等問題上交流經驗，並共同探討豐富和發展社會主義建設的理論和實踐。