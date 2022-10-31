富士康黨委書記發文訴無力 默許員工自行回家

據河南自媒體「宛商財經」引述蘇東霞的貼文稱，在公司工作生活的第15天，每一天，殫精竭慮，不遺餘力，伴着信任危機和輿情壓力，卻不曾懷疑努力的意義。注定又是一個不眠之夜，希望下面的文字能讓更多人看見。蘇表示，富士康鄭州廠區有20多萬人，這注定不僅僅是一家公司，而是一個複雜的社會，管理難度很大。

蘇：請相信富士康比社會乾淨

蘇東霞還稱，「公司沒有資源去控制輿論，所以你看到的負面信息可能也是其中的真相之一。但是請你相信，這家公司肯定比這個社會更乾淨」。最後蘇表示，樂觀、積極向上是最好的抗體。感恩所有被富士康刷屏、為富士康揪心的朋友，希望天亮之後會有好消息。

富士康員工返鄉引起河南多地政府重視。「第一財經」報道，河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等地，發布致在富士康員工的公開信，表示已做好當地戶籍員工返回家鄉的準備。各地均表示，確需返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。包括河南孟州市等在內的一些區域，則派出多輛大型巴士，趕往富士康廠區所在地港區高速路口，迎接當地在富士康上班的老鄉們。

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