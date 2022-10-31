鄭州富士康爆疫封控 工人生活無着逃亡 逃離工廠返鄉員工 未報備遭當地警拘

綜合報道

國家衛健委官網最新數據，29日內地報告新增本土病例1919宗，其中河南7宗。鄭州富士康為蘋果公司最新款手機iPhone 14的主要生產基地，三個園區共35萬工人。10月中旬傳出廠區大批員工染疫消息，資方闢謠稱僅是「小部分員工受到疫情影響」。但從昨日起，在內地短片平台「抖音」傳出多條影片，錄下富士康廠區員工逃離工廠畫面。

沿途居民自發設補給站

影片顯示，大量工人手拖行李箱不分晝夜行走在高速路、田邊小路，亦有翻越2米多高的鐵絲網，人龍見不到尾。不少車輛停下順路搭載返家的工人。沿途居民紛紛設補給站，不時有熱心人送上礦泉水或是麵包等食物；亦有影片拍到「歡迎富士康孩子們回家」等橫額。

陽性被封爛尾樓 無飯食無藥醫

自稱富士康員工的網民發消息稱，鄭州在本月11日即爆發本土疫情， 當局全域靜默管理，少數員工亦受到疫情影響，雖然官方稱園區生產營運相對穩定，但實情是廠區染疫人數愈來愈多，陽性感染者被封在爛尾樓中，環境惡劣且無飯食無藥醫。

亦有員工表示，疫情原因，幾十萬人的廠區物資匱乏，很多工人生活得不到保障。很多車間實行工作兩天，休息兩天。工作有工作餐，而調休就要自己解決。廠區因為管控商店無法營業，生活成了大問題。工作餐多是盒飯和泡麵，且多人反映食物嚴重腐爛，無法食用。

河南省內的員工決定離廠返鄉，但防疫措施下工廠及鄭州周邊所有公共交通已停運，大批工人只能徒步返鄉。為避開關卡盤查，許多人走鄉間小路。在前往開封的大路上，很多村口都擺着飲用水和麵包等食物，村民招呼他們隨便拿，而且告訴他們下一個村也有補給，到了開封就有車在等待接他們回家。

不過有河南伊川縣呂店鎮的潘姓富土康員工，千辛萬苦返家後，卻被當地派出所以未經報備私自返家，違反疫情防控相關規定為由立案調查。呂店鎮政府工作人員證實稱確有此事，「他不但不報備，自己還亂跑，隱藏行程。」另一名家住距富士康30多公里的康女士稱，他丈夫29日中午出發，徒步10多個小時，在快到社區時主動撥打電話報備，隨後被拉去了隔離點。

官方：疫情總體可控 派駐廠工作組

第一財經報道，富士康一名行政辦公人員表示，看到網上員工「逃離」的內容後，內心五味雜陳。該工作人員表示，目前，鄭州航空港區政府已向富士康派駐廠工作組，同時開展員工返鄉意願登記，去留自願；政府安排核酸檢測並協調交通工具，根據返鄉報備情况，即日起，當地專門安排轉運車輛到鄭州富士康廠部附近提供閉環接返服務。

鄭州官方微信「鄭州發布」昨發布消息稱，截至目前，富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控。

（新冠疫情）

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