疫擴粵多地 穗多區全民檢測

因應疫勢，廣東當局27日要求發生疫情地市應以防外溢為首要責任。隨後，多地開始陸續劃設區域，展開全員核酸檢測。珠海香洲區前午12時起，要求查驗出入特定區域公共場所者24小時核酸證明，對拱北街道部分社區開展大規模核酸檢測，另在金灣區採樣點增黃碼專區，持黃碼者3天3檢。江門蓬江區昨起實施非必要不離區，暫停19類密閉及半密閉場所營業，並要求民眾主動配合查驗核酸證明。汕頭澄海區昨今兩天對部分區域開展全員核酸。

無錫馬拉松延期 長沙改「線上跑」

國家衛健委通報，前天內地31個省份報告1477宗本土感染（包括27宗由無症狀轉確診），廣泛分佈在29個省份。嚴厲動態清零政策之下，江蘇無錫、湖南長沙兩地原定於下月6日舉行馬拉松比賽，分別宣布延期至明年，或改為「線上跑」（線上登記，跑完後上傳跑步軌迹及成績）。另下月20日舉行的成都馬拉松昨開始報名，惟不接受境外選手報名。上海迪士尼樂園昨發公告，指為遵循上海防疫要求，即日起已暫時縮減人員營運，部分景點、設施、演出甚至暫停開放。

（綜合報道）

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