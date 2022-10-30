同志遊行牽動選情 台北市長候選人紛表態

綜合《聯合報》、中央社等報道，因應疫情而停辦兩年的同志遊行今年適逢第二十屆，主辦單位台灣彩虹公民行動協會指出，遊行共有超過200個海內外團體報名。今年主題為「無．限．性─解構框架，性／別無限」，打破性與性別框架和壓迫、刻板印象。

陳時中黃珊珊參與 蔣萬安解釋缺席

遊行起步時，黃珊珊持旗幟出現在遊行開頭，遊行隊伍中也出現台灣前副總統陳建仁與陳時中的身影。對於缺席活動是「顧慮黨內反同大將」的質疑，蔣萬安解釋行程早已安排好（出席台北市議員吳世正競選總部成立大會暨藝文展演），又稱對同志、婚姻平權、性別友善等議題的立場很堅定清楚，而立法院在審查同婚法案的時候，他非常堅定支持、投下贊成票。

台灣總統蔡英文昨亦在facebook表示，「走了20年，台灣同志遊行，已是東亞最大的同志遊行之一；別人覺得很平常的事，可是對某些人來說，有很大的意義」。