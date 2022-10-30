爆冷入局國安部長 陳文清任政法委書記

公安部長王小洪仍任副書記

中共中央政法委官網昨天更新的領導資訊顯示，陳文清已由原來的中央政法委委員，一躍成為中央政法委書記。而中共二十大前外界傳言將升任中央政法委書記的公安部長王小洪，則仍是中央政法委副書記，目前委員包括最高法院長周強、最高檢院長張軍、兼任秘書長的陳一新、司法部長唐一軍、中央軍委政法委書記王仁華和武警司令王春寧。

現年62歲的陳文清是四川仁壽人，長期在政法部門工作，曾任四川省國安廳長、省檢察院檢察長。2006年，他調往福建任省紀委書記、省委副書記，2012年升任中紀委副書記。2015年，陳文清轉任國安部黨委書記，次年兼任部長、中央國家安全委員會辦公室常務副主任等。在中共二十大上，陳文清當選中央委員，並在隨後的一中全會當選中央政治局委員、中央書記處書記。過往國安部長從未入局，陳文清是第一人。

《法治日報》早前報道，24日，陳文清主持召開國安部黨委會議和全國國家安全機關視像會議，傳達學習中共二十大精神，研究部署貫徹落實工作。會議強調，國家安全機關作為黨的「刀把子」，最重要的是深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅定維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位和習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。會議指出，國安機關要堅定不移貫徹總體國家安全觀，提高統籌發展和安全、主動防範化解重大風險的能力，堅決維護國家安全和社會穩定。

中央政法委是中共中央直屬機構之一，在中共中央領導下履行職責、工作，並向中共中央和總書記請示、報告工作。此前有報道，香港爆發反修例風波之後，中央政法委書記和公安部長同時擔任中央港澳工作領導小組副組長。