氣溫驟降 北方多省提早供暖

氣候中心警告今年或現極端低溫

10月中下旬，東北地區氣溫驟降。據央廣網27日報道，多個北方省份9月已開始能源保供部署，黑龍江、內蒙古、青海、寧夏等部分地區已提前點火供暖。山東省氣候中心亦警告，今年或現極端低溫事件，《濱州日報》引氣象數據指出，10月以來全省平均氣溫較常年偏低2℃，是1993年以來最低值。當前正在持續的「拉尼娜」現象（La Nina）疊加寒潮發生頻次，預計今年也會出現階段性的低溫過程。

學者：季節性高峰短缺不會很長

內地今夏因高溫乾旱導致供電緊張，南方多省市包括浙江、四川、重慶等地出現工業停電、民生限電情况，上海外灘罕見地暫停照明，令民眾擔憂冬季限電重演。廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強向內地傳媒稱，冬夏季節性保供對中國來說「目前還是比較輕鬆」，以電力為例，工業大概佔70%，居民只用14%到15%，「季節性的高峰期短缺，通常不會持續很長，只要通過有序用電，從工業那邊拿出一點點，就可以彌補」。他表示，國家去年實施能源保供政策以來，保供形勢已經大為好轉；整體上來看，今冬明春保供沒有問題。