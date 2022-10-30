煤價飈 能源央企須保供迎寒冬 韓正促做好應對極寒天氣 「絕不允拉閘限電」

據「第一財經」報道，國家能源集團上周五召開三季度發布會，表示將紮實做好今冬明春能源保供工作。發言人在會上強調，將堅持以煤炭保能源安全、以煤電保電力安全，發揮煤電協同優勢保障燃煤供應。中國華電本月12日召開採暖保供工作部署動員會指出，抓好採暖保供工作是電力生產現階段的重要工作，要求加強供熱機組設備管理，強化設備檢查檢修，提高供熱系統可靠性，「牢牢守住不發生供熱斷供、限供的底線」。

國家電投14日亦召開會議，部署迎峰度冬能源保供重點工作。國家電投副總經理徐樹彪在會上表示，當前受國際能源形勢、氣候和疫情影響，全國電力供需總體「緊平衡」（大體平衡，但不是時時刻刻供應充足），電煤價格持續高位運行，重點區域電力電量存在「雙缺口」，迎峰度冬能源保供形勢複雜嚴峻。國家統計局數據顯示，煤炭生產企業持續加大增產保供力度，前三季度，規模以上工業原煤產量33.2億噸，增速比上年同期加快7.5%。

全國統調電廠存煤處歷史最高水平

因應今年氣溫下降快，北方多地已提前供暖（見另稿），各地也在密集部署度冬能源保供。內蒙古燃煤鍋爐供熱企業儲煤635萬噸，國家能源集團寧夏電力有限公司所屬火電企業，以多種方式加大煤炭調運量，企業燃煤庫存達360萬噸。國家能源局副局長任京東日前表示，目前全國統調電廠的存煤保持在1.7億噸以上，比去年同期增加了約1倍，處於歷史最高水平。

韓正促全力推動煤炭穩產增產

另據新華社，國務院副總理韓正上周五出席今冬保暖保供工作電視電話會議，對保供工作作出安排。他指出，要把保障人民群眾溫暖過冬作為重點，做好應對極寒天氣的預案，守住民生用能底線，絕不允許發生「拉閘限電」。

韓正表示，中共中央、國務院高度重視今冬保暖保供工作。在有關方面共同努力下，今冬能源保供穩價具備了較好的基礎；要繼續加強資源統籌和政策支持，做實做細保暖保供工作，確保經濟平穩運行，確保能源安全保供，確保居民用電用氣用能價格穩定、群眾溫暖過冬。此外，他要求產煤省區嚴格落實責任，全力推動煤炭穩產增產。各地要着力穩定能源價格，保持民生用氣、用電價格穩定；加大財政和金融政策支持，採取有力舉措紓解保供企業實際困難。

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