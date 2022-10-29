台故宮多月後認摔損國寶瓷器 稱無瞞報

立委質疑高層隱瞞 促蘇貞昌徹查

國民黨立委陳以信昨在台立法院稱，去年2月台北故宮進行「數碼典藏」及清查時，不慎打破1件未曾對外展覽的文物，且事發後院方高層打算「瞞天過海」，包括下令不得對器物點交、紀錄和作檢視報告，內部人員封口，用最高密件方式處理有關文件，免留證據。又指院方近期再打破1件文物，吳以相同手法再隱藏證據，促請行政院長蘇貞昌徹查事件。

外界料值6億元 台故宮：遠低於此數

台北故宮隨後發聲明，強調並未隱瞞事件，但又坦陳，近兩年共有3件「一般古物」破損，包括於去年2月3日、今年4月7日打開文物包裹後，分別發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」破損（目前修復中和待修復）；今年5月19日整理文物時，由於人為疏忽，致「清乾隆青花花卉盤」摔破（待釐清責任再修復）。對於外界有指以上文物總值25億新台幣（約6.1億港元），吳密察回應稱無法精確估價，但市價「遠低於此數字」。

《聯合報》引述知情人士稱，去年8月吳密察將舊下屬、原綜合規劃處處長何治民，調升到登錄保存處負責編纂，目的為準備施壓修復師秘密修復破損文物。

對於事件，蘇貞昌回應稱，吳密察曾向他說明狀况，他指示吳依照專業處理就好，又稱「吳密察不是這樣（瞞報）的人」。