陸派兩專家探病危熊貓 台表態最快速度核准放行

總部位於四川的大熊貓保護研究中心，是國家林業和草原局旗下直屬單位，這次大陸派遣官方專家赴台，是民進黨執政6年來罕見的兩岸交流活動。

外界盼成兩岸破冰開端

馬曉光以「回應記者詢問」方式發聲明，透露大熊貓保護研究中心9月下旬即成立專家組，與台北動物園保持密切聯繫，持續關注團團的治療情况，並提供相關技術支持。目前2名準備赴台專家正辦理手續，希望在兩岸各方的共同關心支持下，團團得到更好的治療照護，渡過難關。

現年18歲的雄性大熊貓團團，在2008年底赴台後落戶台北動物園。今年8月團團行動異常、偶發癲癇，腦部掃描發現罹患腦癌，腫瘤並持續擴大。台灣陸委會和農委會已表態，會以最快速度核准，讓陸方動醫專家盡快來台協助救治。

台北動物園昨晚召開記者會，稱大陸基地傾向派當年照顧過團團、圓圓的獸醫師或飼養員優先來台，希望幫「老朋友」打氣。園方表示，由於先前大陸獸醫團隊已透過視像交流提供專業意見，此行來台將不介入醫療，主要以探視為主。

台灣農委會主委陳吉仲表示，大貓熊是非常重要的保育類動物，台方當然會以最快速度處理。行政院長蘇貞昌亦指，只要對大熊貓有益，應該怎做請相關單位來說。台北市長柯文哲則說，大陸「好像是嫁出去的媳婦要去看一看，快要掛掉（死）要來看」。

台評論員：不可能「瞬時破冰」

外界有聲音指，此次事件意味兩岸都有意伸出橄欖枝，甚至有望成為兩岸交流破冰開端。對此，台灣評論員王裕慶向本報表示，團團一事不可能使兩岸從近年愈趨緊張的關係「瞬時破冰」，今次台方之所以反應較積極，主要是基於保育動物的人道考慮和回應兩岸民眾對團團病情的共同關切。立場偏藍的王不否認，今次台方就事件處理手法有釋放善意信號的因素，「這是個很好的開始」，但「還是要回到根本性的（九二）共識上來」。

明報記者