北京聞風：中國新一輪主場外交拉開帷幕 ／文：鍾鳴九

其中，阮富仲的來訪將是中共二十大後外國領導人的首訪。中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員張潔認為，阮富仲此訪所選時機並不讓人意外。中越之間的交流較為頻密，2017年中共十九大後，中共中央總書記習近平的首訪就是越南。張潔預計，阮富仲此訪以黨際交流和中越經貿合作、區域合作為主。

外交學院亞洲研究所所長郭延軍分析稱，越南在社會主義建設和現代化建設方面一直向中國學習。二十大結束後，中國未來發展的方向得以進一步明確。阮富仲此訪可以第一時間和中國領導人面對面交流，能夠更深入了解中國整個發展規劃及方向，有利於兩國未來在更深層次、多領域開展合作。

阮富仲三連任總書記後首出訪

據內地媒體報道，阮富仲此行將是其自2021年1月第三次擔任越共總書記後的首次出訪，突顯對中國的重視。

不過，張潔也認為，儘管在黨際關係上，越共和中共確實比較密切，但從國家利益來看，越南並不完全以黨際關係來決定國家關係，尤其是在對華政策方面。所以在中美地區博弈當中，越南仍將維持大國平衡狀態。

除越共總書記外，被中國網民稱為「巴鐵」的巴基斯坦總理謝里夫也將訪華。中國社科院亞太與全球戰略研究院副院長葉海林表示，謝里夫是中巴經濟走廊啟動時巴方的首席談判代表，預計他此行將主要討論如何提升價值鏈供應鏈水平，推動實現中巴經濟走廊轉型升級。

目前，受地緣政治影響及疫情困擾，中巴經濟走廊受到不小外部壓力。巴基斯坦仍希望吸引中國企業搬遷到中巴經濟走廊正在建設的經濟特區，以此為巴方提供就業、提高工業化水平和改善出口貿易。

至於即將到訪的坦桑尼亞總統哈桑，她將是中方在中共二十大後接待的首位非洲國家元首。值得一提的是，坦桑尼亞是2013年習近平當選國家主席後首次外訪的首站，他當年在坦桑尼亞提出的「真、實、親、誠」對非政策理念，現已成為指導中國同發展中國家團結合作的基本政策理念，也在中共二十大報告中被重申。

分析人士認為，中共二十大向外釋放出中國政策的持續性和發展的穩定性。預計到中國商討合作的外國政要還將陸續有來。

文：鍾鳴九