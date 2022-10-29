臨近世盃聖誕 義烏外貿訂單井噴

有廠商50天製10萬足球

據《新京報》旗下「貝殼財經」報道，在義烏國際商貿城，體育用品店櫥窗上掛滿了球衣、助威旗幟和貼紙。經營足球生意的吳曉明表示，公司在50天內趕工了10萬個足球，每天產能最大達到3000個。另一家進出口公司老闆溫從見稱，4月開始陸續接到來自全球外貿商的球衣訂單，公司所研發生產的原創球衣如今已發出200多萬件。據義烏體育用品協會估算，從旗幟到足球、球衣，「義烏製造」幾乎佔卡塔爾世界盃周邊商品市場的70%。

中國聖誕用品出口按年增94.7%

義烏也是全球最大聖誕用品集散地，「界面新聞」引述從事聖誕、新春產品銷售的商戶林弢表示，以往進入10月訂單基本結束，但今年仍有訂單出現，慢慢恢復到疫情爆發前的7成左右。義烏市聖誕用品行業協會秘書長蔡勤亮說，2020年義烏聖誕用品海外訂單整體下滑50%，2021年大概恢復到疫情前七八成，到今年基本恢復元氣。華經市場研究中心資料顯示，今年1至8月，中國聖誕用品出口金額574.35億人民幣，按年比增長94.7%。