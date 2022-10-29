習近平：社會主義是拿命換來的 新時代也是如此

強調農村先發展 全面推鄉村振興

央視報道，習近平26日一下火車就前往延安市高橋鎮南溝村參觀蘋果園，現場採摘了一個蘋果，他回憶起知青歲月說：「我在陝北生活了7年，當年看到老鄉們生活很艱苦，心裏就想着怎麼樣讓大家生活好起來。」習說，這次來延安看到大家生活發生了翻天覆地的變化。强調要堅持農業農村優先發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興。

畫面中，習近平和隨行官員、上百名老鄉在室外均沒戴口罩，幾名原本戴着口罩的隨行人員，亦在步出蘋果洗選車間時，趕緊將口罩摘除。習近平隨後到延安中學棗園校區，勉勵同學們從小樹立遠大理想，立志成為社會主義建設者和接班人，確保紅色基因代代相傳。

堅定文化自信 增強中國人自豪感

昨日上午，習近平到河南安陽林州市紅旗渠紀念館參觀，紅旗渠是上世紀60年代當地修建的水利工程，習指出，紅旗渠就是紀念碑，記載了林縣人不認命、不服輸、敢於戰天鬥地的英雄氣概。要用紅旗渠精神教育人民特別是廣大青少年，「社會主義是拼出來、幹出來、拿命換來的，不僅過去如此，新時代也是如此」。今天，愚公移山、艱苦奮鬥的精神不能變；紅旗渠很有教育意義，大家都應該來看看。

當天下午習近平又赴安陽的殷墟遺址考察。「殷墟我嚮往已久，這次來是想更深地學習理解中華文明」，他稱中國的漢文字非常了不起，中華民族的形成和發展離不開漢文字的維繫。「中華文明源遠流長，從未中斷，塑造了我們偉大的民族，這個民族還會偉大下去的」，他指出，要堅定文化自信，增強做中國人的自信心和自豪感。

這是中共二十大閉幕後，第三次當選中共中央總書記的習近平的第一場離京考察，陝西是他籍貫所在，而河南是他祖籍地。陪同人員包括中辦主任丁薛祥、陝西書記劉國中、中組部長陳希，3人職務料日內有變化，其中丁薛祥、劉國中已分別當選政治局常委、委員，而69歲的陳希即將退休。