二十大後地方大執位 粵滬書記同日換人 黃坤明空降廣東 陳吉寧主政上海

中共中央近日決定，李希不再兼任廣東省委書記，黃坤明兼任廣東省委書記。日前在中共二十屆一中全會，李希當選中央政治局常委、中紀委書記。而黃坤明的中宣部長一職，此前也已由中宣部常務副部長李書磊接替。

南方網消息，廣東省昨召開全省領導幹部會議，李希主持會議並講話，中組部長陳希出席會議並宣布中央決定，李希和黃坤明握手交接。

李希在臨別講話中回顧了5年的政績，並「衷心感恩習近平總書記山高水長的關懷厚愛，衷心感謝全省黨員幹部的支持幫助，衷心感謝廣東父老鄉親的支持信任」。李希又說，黃坤明政治立場堅定，政治成熟過硬，領導經驗十分豐富，政策理論水平高，全局謀劃視野廣，幹事創業責任心強，是黨的優秀領導幹部。黃坤明表示，中央決定他到廣東工作，是對他的巨大信任和厚愛，深感責任重大、使命光榮，將「以實際行動向黨中央、向廣東幹部群眾交出一份合格的答卷」。

同日，上海市亦召開全市領導幹部會議。澎湃新聞網報道，政治局常委李強主持會議並講話，陳希出席會議宣布中央決定：李強不再兼任上海市委書記，陳吉寧兼任上海市委書記。李強在會上讚揚陳吉寧政治上清醒堅定，政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識強。相信陳吉寧一定能團結帶領全市廣大幹部群眾把上海各方面工作做得更好。

陳吉寧表示，堅信有習近平新時代中國特色社會主義思想指引及黨中央對上海工作的親切關懷，有歷屆市委、市政府帶領全市人民打下的堅實基礎，有全市廣大黨員幹部的齊心協力，有海納百川、追求卓越、開明睿智、大氣謙和的城市精神和開放、創新、包容的城市品格，「我們一定能夠把上海的事情辦好」。

黃在福建浙江與習共事

黃坤明現年66歲，福建上杭人，清華大學公共管理學院獲管理學博士學位。習近平當年在福建和浙江任職時，黃坤明都是其下屬。同時在福建與浙江與習近平共事過的官員屈指可數，另一位是二十大晉身常委的蔡奇。黃坤明在2013年由浙江省委常委、杭州市委書記任上調入北京，擔任中宣部副部長，十九大後進入中央政治局並擔任中宣部部長，次年曾在北京會見香港傳媒高層團，提出「不要成為干擾內地政治的基地」等言論。

陳曾任環保部長 大力治理霧霾

陳吉寧現年58歲，吉林梨樹人。在清華取得學士、碩士學位後，赴英深造，英國帝國理工學院土木系環境系統分析專業畢業，研究生學歷，工學博士學位，教授。1998年回清華在環境科學與工程系執教，2012年升為清華校長，2015年轉任環保部長，大力治理霧霾。2017年5月成為北京代市長，二十大當選政治局委員。

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