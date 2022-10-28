被困拉薩外省民工上街抗議封控 要求返鄉

商戶：報道出去了會被警察抓

網傳影片顯示，在拉薩城關區加榮路拉薩琅賽花園附近的一條街道內，約有近百名民眾聚集在一起，與在場的制服警察及穿白色防護服人員對峙，現場不時傳出叫喊聲和眾人哄聲。有事發地附近的商戶向本報確認，26日加榮路靠近拉薩琅賽花園一帶確有發生抗議事件，惟出於安全顧慮不願再多講述細節，並提醒記者「就算告訴你，你們也報道不了」、「如果報道出去了，會被警察抓的」。本報就事件聯繫拉薩當地公安局和派出所查詢，警方電話始終無法接通。

外省民工索返鄉證明無下文

另有當地居民向本報透露，當日在場的示威者，絕大多數都是來拉薩打工的其他外省市漢族農民工，因疫情封控緣故，「很多人被迫困在這裏好幾個月了，不少人也沒工作和收入」，「他們上街是為了表達急切想返鄉的情緒和訴求」。該名民衆向本報表示，當日抗議事件在拉薩的外來打工者群體廣泛流傳，當地防疫措施給該群體帶來的生活困境引發不少人共鳴。他稱自身情况與這些示威者相似，自8月以來就一直被困在拉薩無法返鄉，「老家那邊拖着不給開返鄉證明，也沒有任何解釋」，其目前在拉薩已經失業數月，「每天被封在出租房裏不讓出去」，亦要連續做核酸檢測，嘆不知何時能解禁。

出藏須審批 提前隔離7天

今年8月8日，西藏在保持920天無疫情紀錄後，公布出現22宗新冠病例。自8月初出現疫情後，西藏開始實施嚴格的疫情管控措施，至今已持續兩個半月時間。目前該地區疫情趨緩，當局10月21日已宣布，將全面有序恢復生產生活秩序，包括逐步取消社區封閉管控，重開指定類別公共場所，和恢復火車、飛機及城市公共交通運行等。但據悉，出藏人員仍須經縣區級防疫辦審批同意，同時出藏前要居家隔離7天。

明報記者 王聖辰

（新冠疫情）