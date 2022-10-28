高校希臘史教授遭學生信息員舉報 西南大學稱不清楚事件 網民嘆「文革」告密風又來

徐松岩現為歷史文化學院教授，授課內容包括古希臘、羅馬歷史。內地高校目前普遍存在「信息員」，由校方指定一些學生擔任，職責包括廣泛蒐集教學和教學管理信息，定時向學校反映任課教師的教學態度和內容等方面的意見。這些學生「信息員」還會將老師的言論向學校的黨政部門舉報，而文史哲科目「盯」得最緊。

蒐集老師言論 文史哲「盯」最緊

自媒體「星聯時空」昨發文〈昨晚，徐松岩教授也遇上麻煩了〉，閱讀量逾10萬次。文章指出，現在的教授上課愈來愈不容易，面臨太多目光審視及被打報告。文章附上的截圖可見，徐松岩昨早在其實名認證微博帳號「西大徐松岩教授」發文，稱「昨晚（前晚）給本科生上課，第三節課下課後，有自稱是『信息員』的同學，未經本人允許偷聽了課程，並通知我準備匯報」。帖子標注地理位置是重慶西南大學。

徐松岩微博實名發文 隨後刪除

至截稿時，該微博帖文已被刪除，由於正值全國高校學習宣傳貫徹黨的二十大精神時期，事件引起不少關注。有網民評論指「所謂信息員，心不尊師行也無道」、「腐朽且愚昧的味道」，也有網民語帶嘲諷稱「紅小兵傳喚還有意見？」西南大學教務處回應本報記者查詢時，確認徐松岩為該校教授，但稱不清楚事件，叫記者致電相關學院查詢；徐松岩所屬的歷史文化學院電話未能接通，記者亦通過電郵向徐松岩了解當日上課內容，截稿前未獲回覆。

根據西南大學網站的師資介紹，徐松岩現為西南大學古典文明研究所所長、古典學博士生導師，主要研究領域為西方古典文明和外國史學理論及史學史。他還先後應邀去北京大學、復旦大學、外交學院等20多所高校訪問講學。此外，徐松岩曾譯註希羅多德的《歷史》、修昔底德的《伯羅奔尼撒戰爭史》以及色諾芬的《希臘史》等古希臘三大史學名著。不時有畢業的學生在微博發文感謝其指導。

內地近年湧現批判人文社科領域推崇古希臘文化的情況。國家主席習近平曾強調，中國特色社會主義道路，一定要深深紮根於中國的文化沃土，堅定文化自信，不要「言必稱希臘」。

曾有教授因議修憲遭學生舉報開除

「信息員」學生舉報教授並非首次。中南財經政法大學公共管理學院教授翟桔紅2018年5月在授課時，因對修憲、國企產權制度，以及人民代表大會制度有非議，遭學生「信息員」舉報並被學校黨委開除黨籍、撤職以及取消教師資格。

明報記者