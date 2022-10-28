二十大後首談中美關係 拜登稱激烈競爭不尋求衝突

拜登自去年初上任後，至今與習近平共進行了5次公開通話，但未與習近平面對面實體會晤。外界盛傳，下個月將在印尼召開的二十國集團峰會或將上演「習拜會」。雖然中美兩國均未證實習拜會否見面，但兩國近日相互吹出暖風。

習拜5次通話 未會面

美國之音報道，拜登周三在白宮會見國防部長奧斯汀等美軍高層，稱美國將繼續深化在印太地區的核心同盟關係，建造新的同盟。提及中國時，拜登說「我們必須負責任地管控與中國愈來愈激烈的競爭，我們必須維持我們的軍事優勢，並清楚表明我們不尋求衝突」。

拜登談到他與習近平的多次接觸，「我告訴他（習近平），我們要（與中國）競爭。會有激烈競爭，但不必發生衝突。但我們將競爭」。

美國國務卿布林肯周三則重申了美國維持台灣海峽和平與穩定並確保和平解決北京和台北之間分歧的決心。他同時表示，美國並不尋求塑造中國的內部政治，「我們不想要衝突，我們不想要冷戰，但是同樣的，我們堅決捍衛我們的利益，堅決捍衛我們的價值觀」。

習致信美中關係委會：

中美合作助世界和平

另據新華社報道，習近平周三在向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信。在賀信中，習指出，當今世界既不安寧也不太平；中美作為大國，雙方加強溝通和合作，有助於推動世界增加穩定性和確定性，有助於推動世界和平與發展。同日，拜登亦向委員會致賀信。

（綜合報道）

（中美角力）