習近平率常委延安「朝聖」 號召苦幹實幹 回顧遭軍事經濟封鎖 要求自力更生艱苦奮鬥

新華社報道，昨日上午，習近平及李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等集體乘車，來到位於延安城西北的楊家嶺革命舊址。1938年11月，中共中央機關由鳳凰山遷到楊家嶺。在楊家嶺期間，中共召開了第七次全國代表大會，開展了延安整風運動。

參觀毛舊居 憶延安崢嶸歲月

習近平表示，通過延安整風，實現了黨的空前統一和團結，確立了毛澤東思想在全黨的指導地位，形成了一支高舉毛澤東旗幟的久經考驗的政治家集團。習近平等人也到毛澤東舊居參觀，著名的「窯洞對」（毛澤東1945年與黃炎培的對話）就是在這裏進行的。官媒稱「窯洞對」的要義，是回答如何跳出治亂興衰歷史周期率、避免人亡政息、確保政權長期存在的問題。

官媒指出，此行是重溫革命戰爭時期黨中央在延安的崢嶸歲月，緬懷老一輩革命家的豐功偉績，宣示新一屆中央領導集體將在新的趕考之路上向歷史和人民交出新的優異答卷的堅定信念。

隨後，習近平等集體乘車前往延安革命紀念館，參觀《偉大歷程——中共中央在延安十三年歷史陳列》。

參觀結束時，習近平發表講話。他表示，延安是中國革命的聖地、新中國的搖籃。這次和中央政治局常委一起來，就是要宣示新一屆中央領導集體將繼承和發揚延安時期黨形成的優良革命傳統和作風，弘揚延安精神。

習近平還要求，全黨要發揚鬥爭精神、提高鬥爭本領，堅決戰勝前進道路上的各種困難和挑戰，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地。

在講話時，習近平特別提到，中共中央和紅軍安家延安後，由於敵人的軍事包圍和經濟封鎖，條件十分艱苦。延安軍民積極響應毛澤東發出的「自己動手、豐衣足食」號召，開展了熱火朝天的大生產運動，有力支持了抗日前線。「全黨同志要大力弘揚自力更生、艱苦奮鬥精神，無論我們將來物質生活多麽豐富，自力更生、艱苦奮鬥的精神一定不能丟，腳踏實地、苦幹實幹，集中精力辦好自己的事情，把國家和民族發展放在自己力量的基點上。」

十八大觀復興路提中國夢

十九大下江南瞻一大會址

日前在二十大召開時，習近平落團參加廣西代表團討論，央視曾給會場懸掛的「自力更生」、「艱苦奮鬥」兩幅毛筆大字特寫鏡頭。這或意味着，這一要求將是未來五年黨務工作的主線。

自十八大後，政治局常委首次集體出行，都具有濃厚的象徵意味。十八大閉幕不久，習近平首次帶領其他常委來到國家博物館，參觀《復興之路》展覽，當時，習首次提及「中國夢」的暢想。十九大落幕後，習近平帶領十九屆政治局常委前往上海和浙江嘉興，瞻仰上海中共一大會址和浙江嘉興南湖紅船。

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