西寧封城長者餓肚逝 蘭州露天隔離 胡錫進：盡量勿靜默管理 封控應速戰速決

常住人口近248萬的西寧在10月20日發現新病例，目前累計92宗無症狀感染者，當地官方昨稱，自21日起，已對主城區全面實行居家工作生活管理措施。有自媒體發布「今天繼續讓大家看到西寧網友的心聲」一文，上載多張西寧網民留言或對話截圖，有人稱爺爺去世前連頓飽飯都未能吃上，最後一面也見不到，向外賣平台求助也因無通行證失敗；有清潔工人被封公廁內，只能靠人從窗戶口送飯進去；幾十名工人被困地盤，3天僅食兩包即食麵，政府讓他們自行打電話召外賣，但平台始終無法送到；另有網民稱西寧物價飛漲，一枚雞蛋漲價至1.7元（人民幣，下同），大白菜每棵近50元。

物價飛漲 大白菜50元一棵

另有多張網傳圖片顯示，蘭州有被隔離人員獲安置於一間酒店外的露天停車場過夜，停車格間隔擺放有多張簡易摺疊牀，隔離者每人一牀被褥在戶外休息。網傳是因隔離設施不足所致，另有自稱知情網民指，因酒店當日須做消毒，故臨時安置隔離人員到戶外。蘭州近日夜間溫度不足10℃，網民斥隔離方式太不人道。2020年疫情初期，美國拉斯維加斯曾出現收容人員被安排睡露天停車場情况，當時被內地官媒廣泛報道，不過蘭州「露天方艙」情况則未見官媒報道。胡錫進昨也呼籲官方解釋事件。

胡錫進在新浪微博發文，稱鄭州、蘭州、西寧等城市疫情衝上熱搜，防疫形勢嚴峻。對已形成多點散發的幾個省會城市，建議盡量不要搞大範圍的靜默管理，那樣導致綜合混亂的機率很高。確實不得不擴大封控範圍的地方，一定要力爭速戰速決，不要等到病例清乾淨了再解除封控，哪個片區排查乾淨了要及時解封。

西寧副市長韓興斌昨表示誠懇接受各方意見和建議，承諾更加科學精準防控。他還稱，當前正處在與病毒賽跑關鍵時刻，該靜的必須要堅決靜下來，請民眾理解管控中的不方便、不自由只是暫時的。

開完二十大返轄地 多市書記即推清零

中共二十大結束後，內地「動態清零」政策未有鬆動迹象。《北京青年報》報道，安徽合肥、福建福州、河南鄭州等多個省會城市的市委書記，在二十大參會結束後隨即於23日至24日從京返回，有人甚至連夜緊急部署管轄地的疫情防控工作，表示要盡快實現「動態清零」，堅決打贏疫情防控「阻擊戰」、「殲滅戰」。

明報記者

（新冠疫情）