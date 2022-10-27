「九合一」選戰倒計時 蔡英文籲「訂車票」回家投票

台北選情膠著 民進黨陳時中落後

今屆台北市長共12人登記參選，是史上最多。「藍綠白」參選人分別是國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及民眾黨支持的無黨籍參選人黃珊珊。台北歷來被認為是國民黨大本營，而陳時中有前防疫指揮官光環，黃珊珊則是資深民代（6屆台北市議員）及前副市長。

台南：綠營黃偉哲遠超對手 爭連任

不過此前陳時中歷經「免治馬桶」、疫苗採購爭議及周玉蔻事件（支持陳時中的名嘴周玉蔻日前猛轟蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞惹議）等衝擊，人氣有所下滑。多項民調顯示，蔣萬安、黃珊珊相當接近，陳時中落後。

桃園選戰在民進黨籍前新竹市長林智堅「論文抄襲」風波後引發關注。林退選後鄭運鵬接替補位，但綠營在桃園已元氣大傷。國民黨桃園市長候選人張善政以「佛系」打法獲利，目前在多個民調中領先。

新北台中 國民黨連任選情穩

在台南，綠營市長黃偉哲爭取連任，目前支持度輾壓性地高出國民黨謝龍介。

在新北和台中，國民黨籍的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕亦尋求連任，目前選情穩定。上屆最終「藍天變綠地」的高雄，現任市長陳其邁與國民黨候選人柯志恩，兩人不約而同定於本周日（30日）舉辦造勢活動。柯志恩網上人氣高企，曾是網絡人氣王的前高雄市長韓國瑜為柯志恩輔選，稱「高雄市民要創造第二奇蹟就投給她」。

明報記者