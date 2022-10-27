回應「兩岸開戰」 國台辦：大陸和統方針不變

馬曉光在例行記者會上表示，二十大報告莊嚴宣示「祖國完全統一一定要實現，也一定能够實現」，道出了14億多大陸同胞和海內外中華兒女的共同心聲；中共黨章寫入「堅決反對和遏制台獨」，因為台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。

何去何從在民進黨一念之間

「台灣同胞是我們的骨肉兄弟，沒有人比我們更願意也更真心實意地看到兩岸和平統一。」馬曉光強調，當前導致台海局勢緊張動盪的根源，是民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，台海局勢未來何去何從只在民進黨當局一念之間。他呼籲兩岸同胞一致共同反對和抵制台獨分裂活動，不能讓「台獨」分裂這個「灰犀牛」破壞台海和平穩定，共同推進祖國和平統一進程。

台外長：料習增對台武嚇

韓國「NEWS 1通訊社」周二（25日）刊出台外交部長吳釗燮專訪，吳稱中共總書記習近平獲得連任後，可預期在其第三任期內，將會加大對台灣的威脅及武嚇。他認為習可能為求歷史定位、統一大業，發起「實際上是侵略台灣的戰爭」。吳強調台灣的一貫立場是「維持現狀」，兩岸互不隸屬是國際社會普遍認同的現實。

吳釗燮昨在立法院透露，台灣的邦交國有預警消息傳來，政府將全力固邦。