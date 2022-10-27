黨章全文公布 納「兩個維護」「反台獨」 共修50處 官媒稱習「高度重視 親力親為」

據新華社發布的黨章全文，內文共出現「習近平」12次，較之前版本增加1次，與「鄧小平」持平，僅次「毛澤東」13次。江、胡依舊各一次。總綱回溯歷代領導人的內容未多做改動，十八大以來「以習近平同志為主要代表的中國共產黨人」部分，從338字擴充到411字。二十大報告提出「中國式現代化」，該詞亦被寫入修改後的黨章總綱。總綱中提到，中國的社會主義建設必須從中國的國情出發，「走中國特色社會主義道路，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」。

內文出現「習近平」12次

持平「鄧小平」 僅次「毛澤東」

中共二十大召開前後，中共多次在各層會議上強調「兩個確立」（確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位），此次黨章未寫入，但在黨員必須履行的義務中提到：要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

「兩個確立」沒寫入

中共第三個歷史決議指出，「兩個確立」反映全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。「兩個維護」指堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導；「四個自信」是中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；「四個意識」即政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。

未提「實現祖國完全統一」

總綱中的涉港澳台表述，「按照『一個國家、兩種制度』的方針」修改為「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針」，增寫「堅決反對和遏制『台獨』」。外界此前猜測的加快解決台灣問題的「實現祖國完全統一」新論述並未加入。此外，外界曾盛傳的「人民領袖」頌習稱號也未見黨章收入。

新華社隨後發布黨章修改過程，提到黨章總綱部分修改37處，條文部分修改13處。

習近平5月27日主持召開中央政治局會議，作出修改黨章決定，成立黨章修改小組，在中央政治局常委會領導下工作。報道稱，習近平高度重視、親力親為，自始至終指導研究黨章修改工作、審議黨章修改相關文件，先後親自主持召開5場座談會，當面聽取各省區市、軍隊單位主要負責人意見，同大家就黨章修改問題深入進行研究。

官媒昨日還披露二十大報告起草過程，指習近平全程領導起草工作，擔任起草組組長，王滬寧、趙樂際、韓正擔任副組長；文件起草組共召開6次全體會議，數十次小組和工作班子會議。

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