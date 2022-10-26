上海免費常態核酸延至下月底 啟用吸入疫苗加強劑 接種民眾：如喝奶茶

公告指出，針對已全程接種國藥、科興公司生產的滅活疫苗以及康希諾生物股份公司生產的肌注式重組新冠疫苗（5型腺病毒載體）滿6個月的18歲及以上人群中，均可選擇使用吸入用重組新冠病毒疫苗開展1劑次加強免疫接種，加強免疫將免費接種。針對在滬外籍人士、港澳台居民進行吸入用重組新冠病毒疫苗加強免疫，仍按既往加強免疫有關政策要求執行。

吸完憋5秒即接種 適合「打針恐懼症」者

對於吸入式新冠疫苗的接種感覺，已有部分試接種了吸入式新冠疫苗的上海市民稱，「接種速度大約10秒，吸完後憋氣5秒，沒有什麼太大感覺」，也有市民說「味道有點甜，像喝一杯奶茶一樣」。亦有網民稱「有打針恐懼症的朋友很適合」。

對於常態核酸檢測免費服務延長，不少上海居民表示麻木了，估計防控政策短期難改變。目前上海規定，市民每周至少進行1次核酸檢測，否則「隨申碼」將會被賦黃碼。

配合外貿保穩 滬放寬家屬居留

另據《健康時報》報道，上海政府印發的《本市推動外貿保穩提質的實施意見》顯示，11月1日起，允許入境從事貨物貿易、提供服務或進行投資的自然人的隨行配偶及家屬等相關人員在符合條件下，獲得一定居留期限。持有外國普通護照的外國人因緊急商務事由來不及在中國駐外機構申辦簽證的，可由邀請其來滬的企業網上提出外國人口岸簽證預申請。