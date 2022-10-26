發改委推15措施引資 便利來華外商出入境

據了解，國家發改委、商務部、工信部等6部門聯合發布的《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》（下稱《措施》）近日下發，除重申負面清單和准入後國民待遇的管理方式，還特別提及要用好中外人員往來「快捷通道」。

用好用足中外往來「快捷通道」

《措施》指出，在做好新冠疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境；各地方要用好用足中外人員往來「快捷通道」，結合當地實際，進一步明確標準和流程，為外籍人員來華提供便利，並加強貨運物流保通保暢；同時強化外商投資企業金融支持，為符合條件的外商投資企業提供優質金融服務和融資支持，鼓勵外商投資企業利潤再投資，落實好以分配利潤直接投資暫不徵收預提所得稅等政策，支持製造業外商投資企業進出口等。

而在優化投資環境方面，《措施》提出深入實施外資准入負面清單；推動外資專案簽約落地；開展及組織實施國際產業投資合作系列活動；提升國際投資公共服務平台效能等。

團體憂政府補貼適得其反

在華外國商業團體普遍關注，二十大後新一屆中央領導班子的政策變化，一些團體呼籲政府不要進一步干預市場。路透社引述上海美國商會會長鄭藝表示，中共中央總書記習近平在二十大上承諾將深化改革開放，這讓商會感到鼓舞；然而，在中國經濟面臨充滿挑戰的環境之際，該會擔心使用政府補貼等非市場工具來支持國有部門可能會適得其反。

商會採觀望態度 盼當局解釋政策

中國歐盟商會也在一份聲明中稱，對二十大的影響採取觀望態度，因為重大政策可能要到明年3月召開兩會時才會宣布；希望當局在如何計劃深化改革開放的同時繼續保持獨立自主上，做出更多解釋。中國英國商會執行董事林沖說，雖然二十大報告表明與過去有一些連續性，但該商會看到某些政策發生相當大的轉變，後續要觀察這些轉變如何落實。