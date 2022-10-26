蔡英文：台絕不因大陸文攻武嚇動搖

稱公民社會是台民主韌性基礎

中央社報道，蔡英文認為現今的民主運動和全球秩序正遭受冷戰後最大的挑戰，有愈來愈多專制政權影響公民社會。俄羅斯入侵烏克蘭一事，可見在極權主義之下沒有規則可言；而在台灣，也遭受來自大陸軍事恫嚇、網絡攻擊、經濟脅迫等各式文攻武嚇，其目的是動搖台灣的民主。

蔡英文強調，台灣絕不會因此動搖，因為台灣很珍惜自己的民主制度，台灣人民相信和平，將繼續對抗任何要動搖民主的勢力；台灣民主韌性的堅實基礎是公民社會，公民社會是台灣民主最大功臣，將持續動員民間跟政府對話。她相信公民社會對台灣政府的影響，在亞太地區是率領先地位，為了讓更多年輕人貢獻真知灼見、提供幫助，政府正在修法把年齡下調，希望有更多的年輕人可以投票。

「世界民主運動」於1999年成立，是全球民主倡議者的網絡，今年大會首度移師台灣舉辦，主題為「宣告民主未來，新前線的團結之聲」，全球逾70國、300多名政要、學者、民運領袖與會。