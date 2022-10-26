美稱對華政策不受二十大影響

願與華就氣候變化核不擴散等合作

美國之音報道，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周一在例行記者會上表示，已注意到二十大結束，「我們歡迎與中華人民共和國在有着共同利益的領域合作，包括氣候變化、全球衛生、禁毒和核不擴散領域」。

普賴斯說，與中國的關係是美國最重要的雙邊關係。

白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）當天被問到拜登將會如何與習近平互動時說，兩人已進行了5次通話。至於是否計劃在G20峰會上會晤，她說目前無可奉告。

G20有否「習拜會」 美：無可奉告

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）則不願評論中共二十大，但他表示美方會持續聚焦於負責任地管理與中國的競爭，繼續尋求在如健康與氣候變遷等領域的合作。

越共總書記 二十大後首訪華政要

另外，中共外聯部和越共對外部昨同時宣布，應習近平邀請，越共中央總書記阮富仲將於10月30日正式訪問中國4天，將成為二十大結束後，首名訪華的外國政要。

德國總理朔爾茨此前已決定於11月初率團訪華。德國之聲引述德政府發言人稱，由於中國的防疫政策非常複雜，這趟行程將會非常短暫，沒計劃在北京過夜，「實際上只是一日遊」。