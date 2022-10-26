李克強栗戰書汪洋 黨組會表態維護習核心

李克強：緊抓時間窗口推動經濟回穩

國務院黨組會議指出，堅決維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。會議表示，堅定不移推進改革開放，堅持和完善社會主義基本經濟制度，堅持社會主義市場經濟改革方向，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展；要緊抓時間窗口推動經濟進一步回穩向上，深入落實穩經濟一攬子政策措施，着力穩就業穩物價，保障交通物流暢通和能源穩定供應。

央視報道了3個會議，全國人大常委會黨組、中共全國政協黨組會議有畫面，國務院黨組則僅是文字。會議分別由李克強、全國人大委員長栗戰書及全國政協主席汪洋主持。李克強、栗戰書和汪洋均未在第二十屆中央委員會委員名單之列。這也意味着，3人將在明年全國兩會卸任。