政治局首會聚焦二十大部署 應對複雜局面 李強蔡奇李希入常 滬京粵新書記將亮相

這是中共二十大落幕後，新一屆政治局首次召開會議，會議由中共中央總書記習近平主持，審議了《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》、《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則》。兩項議程與5年前十九屆政治局首次會議一字不差，不過官媒報道時着重點不同，昨突出學習宣傳貫徹二十大精神。

審議文件與上屆一字不差

官媒報道突出二十大精神

會議指出，學習宣傳貫徹二十大精神是當前和今後一個時期全黨全國的「首要政治任務」；要引導廣大幹部群眾原原本本學習研讀二十大報告和中共黨章，認真領悟二十大提出的新思想新論斷、作出的新部署新要求；要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，加深對習近平新時代中國特色社會主義思想、馬克思主義中國化時代化、中國式現代化等重大問題的認識，深刻理解二十大對全面建設社會主義現代化國家作出的戰略部署，切實把思想和行動統一到黨中央精神上來。

會議強調，學習宣傳貫徹二十大精神要聯繫實際、務求實效，把二十大的部署和要求落實到經濟社會發展各領域各方面；要深刻領會黨中央關於國內外形勢的分析研判，深刻把握中國發展面臨的機遇和挑戰，增強憂患意識、強化底線思維，做好應對各種複雜局面的思想準備和工作準備；各級領導幹部要務必不忘初心、牢記使命，務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥，務必敢於鬥爭、善於鬥爭，擔當作為、求真務實，把各項工作抓緊抓好，讓人民群眾看到學習貫徹二十大精神的實際成效。

稱抓作風只有進行時 沒有完成時

昨日的會議，繼續強調堅持和加強黨中央集中統一領導是全黨共同的政治責任，首先是中央領導層的政治責任；同時也表示，抓作風建設只有進行時，沒有完成時；黨的二十大對鍥而不捨落實（改進工作作風、密切聯繫群眾的）中央八項規定精神作出新部署，必須始終把中央八項規定作為長期有效的鐵規矩，抓住「關鍵少數」以上率下，堅決破除特權思想和特權行為，推動全黨堅決落實中央八項規定精神，始終保持同人民群眾的血肉聯繫，始終同人民同呼吸、共命運、心連心。

會議研究的其他事項料與人事調整有關。新一屆中央領導集體中，排名第二的李強料在明年兩會接任國務院總理，廣東書記李希已當選中紀委書記，蔡奇已擔任中央書記處第一書記，他們的遺缺日內將有新任政治局委員接任，袁家軍、黃坤明、陳吉寧等人均為熱門人選。

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