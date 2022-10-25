內地「國考」 「兩維護」列標準 突出政治要求 今起報名收3.7萬人

據國家公務員局網站消息，考生可於今早8時至11月3日晚上6時在網上報名，公共科目筆試將於12月4日在全國各直轄市、省會城市、自治區首府和部分較大的城市同時舉行。

招考續向基層崗應屆生傾斜

新華社報道，本次招考繼續向基層崗位和應屆生群體傾斜，設置2.5萬個計劃專門招錄應屆高校畢業生，促進高校畢業生就業；另有近2.8萬個計劃補充到艱苦邊遠地區縣（區）級及以下直屬機構，並適當降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷等措施降低進入門檻。

中央機關及其直屬機構公務員招考也被稱為「國考」。據人民網報道，近10年的國考招錄規模波動上升，其中，2013年度國考招考職位共約1.3萬個崗位招錄約2.08萬人，2016年國考的招考職位增加至1.5萬餘個，共招錄2.78萬人。

「保就業」下連續兩年大幅擴聘

報道指，在「保就業」政策下，2022年度國考招錄首次突破3萬人，達到3.12萬，較2021年度計劃招收的2.57萬人大幅增長21.4%。2023年度國考招錄人數增長18.9%，為連續第二年大幅增加。此外，報名人數也自2009年起，已連續14年超過百萬，2022年度報名過審人數首次突破200萬。近兩年的實際參加考試人數也均超過百萬。

負責人：政治上不合格堅決不用

國家公務員局有關負責人表示，本次招考突出政治標準，嚴把新錄用人員政治關；堅持德才兼備、以德為先、任人唯賢，堅持新時代好幹部標準，將對考生政治素質的測查評價貫穿招考全過程各方面；對政治上不合格的，堅決不予錄用。