邱國正：中共軍委名單示對台強硬

《聯合報》報道，台立院外交及國防委員會昨日邀請邱國正報告台軍的「軍事投資建案執行概况」並備質詢。問及用一句話形容兩岸目前軍事情勢，他表示「不但嚴峻，稍微處理不慎，事態會很嚴重」。

中共二十屆一中全會前日決定的中央軍委會，總書記習近平第三度擔任中央軍委主席，張又俠與前東部戰區司令何衛東出任副主席。

國民黨立委江啟臣質詢詢問張又俠、何衛東擔任軍委會副主席，對台戰略為何，邱國正表示，會比較硬一點。江啟臣再問，台國安局長陳明通說最快2023年中共「以戰逼談」，「國防部對此有無準備？」邱國正回應，台軍備戰不分年份，隨時準備戰備，且一年比一年強化。

軍委年輕化 熟航天科技

顯「中共有所準備」

邱國正會前回應媒體中共中央軍委會名單時認為，從年齡層來看，除了連任副主席的張又俠是1950年生，年齡較大，其他都是1955年之後，甚至到1964年生，比較年輕化；軍種都是陸軍、海軍、火箭軍，對航天科技等方面有很深底子，一般成員都從基層歷練，可長期培養，加上年齡層又低，可以用很久，「看出中共是有所準備的」。

台軍人事亦將漸進調整

邱國正認為，何衛東在東部戰區歷任過，其他一些幹部基層底子也很厚。對方人員佈局有調整，台軍不會大幅度調整，但會漸進調整因應，「人事方面我們也在調」，但不是對方怎麼調台軍就怎麼變，國防政策有脈絡，要穩紮穩打。