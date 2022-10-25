中央政研室：要對中國經濟有信心 央媒披露高層人選細節：嚴把政治關 有人請辭

新一屆中央領導機構產生後，新華社昨刊發長通訊稱，在名單醞釀和徵求意見時，許多談話對象都表達：「黨和國家領導職務不是『鐵椅子』，符合年齡的也不一定當然繼續提名，要根據工作需要、人選條件、廉潔情况和形象口碑，能留能轉、能上能下，樹立新時代鮮明用人導向。」

報道亦披露，「一些黨和國家領導同志以黨和人民利益為重，以對國家發展和民族復興高度負責的精神，主動表示退下來，讓相對年輕的同志上來，表現出了共產黨人的寬闊胸懷和高風亮節」。

江金權：「共同富裕」急不得

中國近年提倡「共同富裕」和「高質量發展」，但新冠疫情和國內外經濟社會環境下，經濟高速增長勢頭難再。中共中央昨上午舉行新聞發布會，解讀二十大報告，以消除外界對於中國經濟發展的疑慮。中共中央政策研究室主任江金權在會上說，中國經濟比前幾年速度有所放緩，但總體形勢是好的，未來預期是強的，大家應該對中國經濟有信心。

據中新社報道，江金權在會上強調，當前中國要着力穩住宏觀經濟大盤，全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。他稱「疫情以來，中國的經濟發展在全球總體還是亮麗的」。當前面臨的一些困難是在全球大背景下，比如因疫情和產業鏈、供應鏈受阻等影響，中國經濟比前幾年速度有所放緩，但總體形勢是好的，未來預期是強的。

對於「共同富裕」如何解決好「做蛋糕」和「分蛋糕」的關係，江金權表示，新時代十年，中國解決了1億多人的貧困問題，為進一步推進共同富裕奠定基礎、積累經驗；實現全體人民共同富裕是一個長期過程，急不得也等不得；要立足中國仍然是發展中國家的國情，進一步解放和發展社會生產力，不斷創造和積累社會財富，採取有效措施，完善制度，逐步縮小收入分配差距，在發展過程中逐步解決貧富差距問題。

高質量發展「不以GDP論英雄」

中央改革辦分管日常工作的副主任、國家發展改革委副主任穆虹，在會上介紹報告關於高質量發展的戰略部署。他表示，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務；推動高質量發展，不再簡單以生產總值（GDP）增長率論英雄，而是要實現創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的的高質量發展。

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